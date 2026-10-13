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Sarıgöl'de Milli Eğitim müdürleri okulu ziyaret edip öğretmenlerle görüştü

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Sarıgöl'de Milli Eğitim müdürleri okulu ziyaret edip öğretmenlerle görüştü
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette eğitim-öğretim faaliyetleri, okulun çalışmaları ve ihtiyaçları değerlendirildi; iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Görüşmede eğitim-öğretim faaliyetleri, okulun çalışmaları ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Demirtaş ve Kanyılmaz, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette okulda yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Eğitimin niteliğinin artırılması, okulların gelişiminin desteklenmesi ve eğitim paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretin, eğitim çalışmalarının değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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