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Kursiyerler hünerlerini sergiledi

Kursiyerler hünerlerini sergiledi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi, tiyatro ve halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü.

Sarıgöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler beğeniye sunulurken, tiyatrodan halk oyunlarına uzanan gösteriler büyük ilgi gördü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kursiyerlerin hazırladığı eserlerin sergilendiği program, renkli gösterilere sahne oldu.

Etkinlikler kapsamında tiyatro gösterisi, ukulele konseri, kick boks gösterisi, halk oyunları gösterisi ve Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Ayrıca kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, dikiş-nakış ve resim çalışmalarının yer aldığı sergilerin açılışı yapıldı.

Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve çok sayıda davetli katıldı. Açılan sergilerde kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Etkinliklerde hayat boyu öğrenmenin bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimindeki önemine dikkat çekilirken, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen kursların toplum üzerindeki olumlu katkıları vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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