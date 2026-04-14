Sarıgöl'de Modern İlkokul 2026-2027 Eğitim Yılına Hazır

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapımı tamamlanan Yeniköy Şehit Er Muhammer Kara İlkokulu, modern donanımıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapımı tamamlanan Yeniköy Şehit Er Muhammer Kara İlkokulu'nun inşaat süreci başarıyla tamamlanarak geçici kabulü gerçekleştirildi. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da geçici kabulü yapılan okulda incelemelerde bulundu.

Modern eğitim anlayışına uygun olarak inşa edilen okul, güçlü fiziki altyapısı ve donanımıyla öğrencilere nitelikli bir eğitim ortamı sunmaya hazırlanıyor. Yeni eğitim yuvası, bölgedeki eğitim kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacak.

Devletin eğitime verdiği önem doğrultusunda hayata geçirilen yatırım, geleceğin teminatı olan çocuklar için daha iyi şartlar oluşturmayı hedefliyor. Türkiye genelinde yükselen modern eğitim kurumları, güçlü bir gelecek vizyonunun en somut göstergeleri arasında yer alıyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okulun açılış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeniköy Şehit Er Muhammer Kara İlkokulu'nun gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başında, Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor. Yeni eğitim yuvasının başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Yeni okulun hizmete girmesiyle birlikte Sarıgöl'de eğitim altyapısının daha da güçlenmesi bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı