Sarıgöl'de 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği tedbirleri değerlendirildi

Sarıgöl'de 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği tedbirleri değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgöl'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği tedbirleri İlçe Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirildi. Toplantıda, öğrencilerin güvenli ortamda eğitim alması için çalışmaların iş birliğiyle süreceği belirtildi.
Sarıgöl'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, İlçe Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, düzenlenen toplantıda ele alındı.
Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen İlçe Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu toplantısına, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Emre Görgün, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla okullarda uygulanacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kurumlar arası iş birliği içerisinde sürdürüleceği belirtildi.