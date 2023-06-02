Saraydüzü Halk Eğitimi Merkezince Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan sergide kursiyerler tarafından yapılan ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan sergide kursiyerler tarafından yapılan ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi alan Kaymakam Tugay Kalkanlı, kursiyerleri tebrik etti.

Kalkanlı, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel ürünler ortaya çıkarılmış. Kursiyerlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.