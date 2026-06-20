Şanlıurfa'da öğrencilerin YKS heyecanı
Şanlıurfa'da YKS'nin ilk oturumu TYT, yoğun katılımla başladı. Öğrenciler kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alınırken, veliler okul çevrelerinde bekleyişe geçti.
Şanlıurfa'da YKS'nin ilk oturumu TYT, yoğun katılımla başladı. Kimlik kontrollerinin ardından salonlara alınan öğrenciler sınava girerken, veliler okul çevrelerinde beklemeye başladı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Davut Zeki Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Çocuklarını sınava getiren veliler ise, adayları salonlara uğurladıktan sonra okul çevresinde beklemeye başladı. Veliler, çocuklarına başarı dileklerinde bulunurken, okul çevresinde yoğunluk oluşturdu. - ŞANLIURFA