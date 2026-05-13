OMÜ Arama-Kurtarma ekibi sel bölgesinde görev aldı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi ve gönüllü öğrenciler, ihtiyaç bölgelerine destek olmak için çalışmalara katıldı. Rektör Fatma Aydın, afetin ardından sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen taşkın ve sel afetinin ardından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi ile üniversitenin afet gönüllüsü öğrencileri, bölgede yürütülen çalışmalara destek verdi.

Afetin ardından bölgeye intikal eden ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda incelemelerde bulunurken vatandaşların güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarda da aktif rol üstlendi. Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda OMÜ ekipleri, selden etkilenen alanlarda hasar tespit faaliyetlerine katıldı ve vatandaşlara yardım ulaştırılması çalışmalarına destek verdi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Rektör Aydın, "Havza ilçemizde meydana gelen sel felaketinden etkilenen personelimize, öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahada çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyor, benzer bir felaketin tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
