Haberler

Kaymakam Güldoğan,Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle buluştu

Kaymakam Güldoğan,Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Müftüsü Ali Çebi ile birlikte Cumhuriyet Camii Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Müftüsü Ali Çebi ile birlikte Cumhuriyet Camii Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Müftüsü Ali Çebi ile birlikte Cumhuriyet Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kursa devam eden öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Güldoğan, kursların işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Güldoğan, yaz tatilini verimli geçirmeleri ve Yaz Kur'an Kursu'nu en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaymakam Ali Güldoğan, kursa katılan tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, yaz dönemini hem dini hem de kişisel gelişimleri açısından en iyi şekilde değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları kandıran mahkeme videosu kurgu çıktı

Milyonlar sinirden kudurarak izledi, gerçek çok başka çıktı
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi

Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
WhatsApp'a bomba gibi 4 yeni özellik geldi

Milyonların kullandığı popüler uygulamaya 4 bomba özellik geldi
Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu

Bir ilimizin tarihini sil baştan değiştirecek keşif
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı