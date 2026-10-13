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Salihli Kaymakamı Güldoğan, kadınlara yönelik ADEM kursları hakkında bilgi aldı

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Salihli Kaymakamı Güldoğan, kadınlara yönelik ADEM kursları hakkında bilgi aldı
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Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, kadınlara yönelik kursların düzenlendiği ADEM'i ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Merkezde kadınların mesleki beceri kazanması, sosyalleşmesi ve üretime katılımının desteklendiği vurgulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesi, mesleki beceriler kazanması ve toplumsal hayata daha aktif katılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, kadınlara yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde düzenlenen kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, ADEM'in kadınlara mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı sunduğu ve kadınların üretime katılımını desteklediği vurgulandı.

Kadınların aile ve toplum hayatında daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlayan merkezde, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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