Haberler

Salihli'de KPSS Sınavı Öncesi Güvenlik Toplantısı

Salihli'de KPSS Sınavı Öncesi Güvenlik Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Sınavı öncesinde, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında güvenlik tedbirleri ve koordinasyonu ele alan bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda sınavın huzur içinde geçmesi için ilgili kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı ve adaylara başarılar dilendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS Lisans Sınavı öncesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS Lisans Sınavı öncesinde, sınavın huzur ve güven ortamında yapılması amacıyla hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda KPSS Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Yetkililer, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

6 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Sınavı'na girecek tüm adaylara ve görevli personele başarı ve kolaylıklar dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi

Suçüstü yakalanan belediye personelinden emniyette dikkat çeken tavır
Mustafa Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı: 'Artık mesele netleşti! Bu bir suikast'

"Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

Pınar Altuğ’un doğum gününde kızı Su’dan herkesi duygulandıran sözler
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

Kaptanların son konuşmaları ortaya çıktı! "Alsu iskeleye kır demiştim"
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar