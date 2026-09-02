Salihli'de KPSS Sınavı Öncesi Güvenlik Toplantısı
Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Sınavı öncesinde, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında güvenlik tedbirleri ve koordinasyonu ele alan bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda sınavın huzur içinde geçmesi için ilgili kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı ve adaylara başarılar dilendi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS Lisans Sınavı öncesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS Lisans Sınavı öncesinde, sınavın huzur ve güven ortamında yapılması amacıyla hazırlıklar sürüyor.
Bu kapsamda KPSS Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.
Yetkililer, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.
6 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Sınavı'na girecek tüm adaylara ve görevli personele başarı ve kolaylıklar dilendi.