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Salihli'de 'Baba Destek Programı' tamamlandı

Salihli'de 'Baba Destek Programı' tamamlandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde TOBB Anaokulu tarafından yürütülen 'Baba Destek Programı' sertifika töreniyle tamamlandı. 13 hafta süren eğitimlerde babalara aile içi iletişim, çocuk psikolojisi ve olumlu ebeveynlik konuları anlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulu tarafından yürütülen "Baba Destek Programı" düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı. Babaların çocuklarıyla daha güçlü ve sağlıklı iletişim kurmasını hedefleyen program yoğun ilgi gördü.

Haftada bir gün 2,5 saat olmak üzere toplam 13 hafta süren eğitimlerde; aile içi iletişim, çocuk psikolojisi, olumlu ebeveynlik ve baba-çocuk ilişkisini güçlendirmeye yönelik konular ele alındı. Programın belirli bölümlerine annelerin de dahil olduğu öğrenildi.

TOBB Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen sertifika törenine Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, kurum müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan babalara sertifikaları, programı yürüten eğitimciler İbrahim Yağan, Ahmet Furkan Ersan ve Volkan Kaz tarafından takdim edildi.

Törende konuşan katılımcılar, çocukların gelişiminde babaların aktif rolünün önemine dikkat çekerek programın aile içi iletişime katkı sağladığını ifade etti.

Renkli baba-çocuk etkinlikleriyle devam eden program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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