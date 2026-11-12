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Sakarya Hendek'te deprem ve yangın tatbikatında 850 öğrenci tahliye edildi

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Sakarya Hendek'te deprem ve yangın tatbikatında 850 öğrenci tahliye edildi
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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulu’nda deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata 850 öğrenci, 40 öğretmen ve 8 personel katılırken öğrenciler sirenlerle güvenli tahliye edildi; yaralı senaryosuyla bazı öğrenciler sedyeyle taşındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulu'nda, muhtemel afet ve acil durumlara yönelik deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 850 öğrenci, sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta güvenli şekilde tahliye edilirken öğrencilerin heyecanlı anları ise kameraya yansıdı.

Eğitim ve bilinçlendirme amacıyla düzenlenen tatbikata; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG), UMKE, itfaiye, AFAD, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve Türk Kızılay Hendek Şubesi ekipleri katıldı. 850 öğrenci, 40 öğretmen ve 8 personelin yer aldığı çalışmada, afet anında yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak gösterildi. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta öğrenciler önce sıralarının altında güvenli oturuş pozisyona geçtikten sonra öğretmenlerin kontrolünde okul binasından güvenli şekilde çıkış yaptı. Bazı öğrenciler tatbikat kapsamında yaralı olarak sınıflandırılıp ekiplerce omuz ve sedyelerle dışarıya taşındı. Ekipler tarafından öğrencilere tahliye ve ilk yardım konularında uygulamalı eğitim verilirken, öğrencilerin tatbikat sırasındaki heyecanı kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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