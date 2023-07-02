Şabanözü ilçesinde Gençlik Festivali düzenlendi

Şabanözü Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen programda, Zakkum sahne aldı. Festival kapsamında yapılan havai fişek gösterisinin ardından Ece Mumay sevilen şarkılarını seslendirdi. Belediye Başkanı Faik Özcan, gençlik festivallerinin devam edeceğini ve ilerleyen aylarda güreş festivalinin de olacağını belirtti.