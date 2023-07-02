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Şabanözü ilçesinde Gençlik Festivali düzenlendi

Şabanözü ilçesinde Gençlik Festivali düzenlendi

Eğitim Haberleri

Şabanözü Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen programda, Zakkum sahne aldı. Festival kapsamında yapılan havai fişek gösterisinin ardından Ece Mumay sevilen şarkılarını seslendirdi. Belediye Başkanı Faik Özcan, gençlik festivallerinin devam edeceğini ve ilerleyen aylarda güreş festivalinin de olacağını belirtti.

Şabanözü ilçesinde Gençlik Festivali düzenlendi.

Şabanözü Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen programda, Zakkum sahne aldı.

Festival kapsamında yapılan havai fişek gösterisinin ardından Ece Mumay sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Faik Özcan, burada yaptığı açıklamada, gençlik festivallerinin devam edeceğini belirterek, ilerleyen aylarda güreş festivalinin de olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Eğitim

Ece Mumay Şabanözü Eğitim Haberler

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