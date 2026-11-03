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Rektör Kuyrukluyıldız, Güzel Sanatlar Fakültesi kahvaltısında öğrencilerle buluştu.

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Rektör Kuyrukluyıldız, Güzel Sanatlar Fakültesi kahvaltısında öğrencilerle buluştu.
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Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Güzel Sanatlar Fakültesinin kahvaltı programında öğrencilerle bir araya geldi. Kuyrukluyıldız, öğrencilerin eğitim ve sanatsal çalışmalarına ilişkin görüşlerini dinledi; fakülte öğretim elemanlarının çalışmaları kendisine hediye edildi.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen kahvaltı programında öğrencilerle bir araya geldi.

Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Rektör Kuyrukluyıldız'ın yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Kuyrukluyıldız, kahvaltı boyunca öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri, sanatsal çalışmaları ve üniversite yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi.

Öğrencilerle doğrudan iletişim kurmaya ve onların düşüncelerini dinlemeye önem verdiklerini belirten Kuyrukluyıldız, öğrencilere eğitim hayatlarında ve sanatsal çalışmalarında başarı diledi.

Programda, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan sanatsal çalışmalar Kuyrukluyıldız'a hediye edildi.

Eserler dolayısıyla teşekkür eden Kuyrukluyıldız, sanatın ve sanatsal üretimin üniversitenin kültürel ve akademik yaşamındaki önemine dikkati çekti.

Kahvaltı programı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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