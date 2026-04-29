Rektör Kırışık Almanya'da Karabüklülerle bir araya geldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Almanya'da Karabük-Yeniceliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek eğitim ve gençlik alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık, Almanya'da faaliyet gösteren Karabük-Yeniceliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dernek Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde başta eğitim ve gençlik çalışmaları olmak üzere sivil toplum faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla üniversite arasındaki bağların güçlendirilmesi ve eğitim ile kültür alanında geliştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, yurt dışında yaşayan Karabüklülerle kurulan güçlü bağların önemine dikkat çekerek, sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birliklerinin ortak değerleri pekiştirdiğini ve toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini ifade etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'a; Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Mustafa Polat, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Murat Bulut, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinden İsa Avcı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Adnan Ucur eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
