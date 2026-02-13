Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Ohio State Üniversitesi'nde yaşanan bir olay, kampüste özgür basın ve akademik davranış tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Üniversitenin Salmon P. Chase Center for Civics, Culture and Society bölümünde görevli Profesör Luke Perez, 9 Şubat'ta eski üniversite başkanı E. Gordon Gee'nin katıldığı bir etkinlik sonrası kampüste bir gazeteciyle yaşadığı fiziksel çatışmayla gündeme geldi.

KAMERAMANA SALDIRDI

Viral hale gelen videolarda Perez'in, belgesel yapımcısı Mike Newman'ın Gee ile röportaj yapma girişimi sırasında kamerayı elinden alıp onu yere fırlattığı görülüyor. Görüntülerde Perez'in "Bunu yüzüme sokmamanı söylemiştim!" şeklinde bağırdığı da yer alıyor.

İDARİ İZNE ÇIKARILDI

Olayın ardından Ohio State Üniversitesi sözcüsü Ben Johnson, yaşananları "çok endişe verici" olarak nitelendirerek Perez'in 10 Şubat itibarıyla ücretli idari izne ayrıldığını açıkladı. Perez'in kampüse gelmesine sınırlı izin verileceği, olayla ilgili OSU Polis Birimi (OSUPD) tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüleceği belirtildi. Johnson, gazeteciler ya da belgeselcilerin üniversite gibi kamuya açık alanlarda bulunmalarına genellikle engel olmadıklarını da vurguladı.

"ÖZGÜR BASINA SALDIRI"

Görgü tanıkları ve kaydedilen videoya göre Perez önce kamerayı blokladı, ardından Newman'ı yere devirdi ve fiziksel temasla engellemeye çalıştı. Newman olaydan sonra boyun ve omuz bölgesinde ağrı hissettiğini söyleyerek acile gittiğini belirtti. Gazeteci D.J. Byrnes, Perez'in davranışını "özgür basına saldırı" olarak nitelendirirken, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Bazı medya yorumlarında bu olayın, akademik dünyada ifade özgürlüğü ve kampüs güvenliği üzerine daha geniş tartışmalara yol açtığı kaydedildi.