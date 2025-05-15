Prof. Dr. Yavuz Samur: Zorbalıkla en sık dijital ortamlarda karşılaşıyoruz

Prof. Dr. Yavuz Samur: Zorbalıkla en sık dijital ortamlarda karşılaşıyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yapay zekanın iş gücüne etkisinden dijital zorbalığa, oyun temelli eğitimin gücünden sosyal medya risklerine kadar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com'da yayınlanan Kariyer 4.0 programına katılan Prof. Dr. Yavuz Samur, eğitimde dijitalleşmenin hızına, ebeveyn-çocuk iletişimine ve gelecekte iş dünyasını şekillendirecek teknolojilere dair önemli uyarılarda bulundu. Samur, oyun yoluyla öğrenmenin etkisine dikkat çekerken, dijital zorbalığa karşı da aileleri uyardı.

"OYUNLA ÖĞRENME DAHA ETKİLİ, AMA İYİ EĞİTİM OYUNU YOK"

Prof. Dr. Yavuz Samur, oyunların çocuklar için sadece eğlence değil aynı zamanda güçlü bir öğrenme aracı olduğunu söyledi. "Yapılan araştırmalar, çocukların oyun oynayarak daha etkili öğrendiğini gösteriyor" diyen Samur, buna rağmen eğitim alanında hâlâ kaliteli dijital oyunların eksik olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yavuz Samur: Zorbalıkla en sık dijital ortamlarda karşılaşıyoruz

"ÇOCUKLAR EN ÇOK DİJİTAL ORTAMDA ZORBALIĞA UĞRUYOR"

Samur, çocuklarda zorbalığın çoğu zaman başka bir zorbalığa maruz kalmanın sonucu olduğunu ifade etti. "Zorbalıkla en sık karşılaştığımız yerler dijital ortamlar" diyen Samur, ebeveynlere şu uyarıda bulundu: "Önce çocuğunuzla iletişim kurun, sonuç alamazsanız mesajlarına bakmayı düşünün; aksi halde güven sorunu oluşabilir." Sosyal medya kullanım yaşının 13 olduğunu hatırlatan Samur, aileleri çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeye çağırdı.

"YAPAY ZEKAYI KULLANMAYAN İŞSİZ KALACAK"

Geleceğin meslekleri ve iş dünyasına dair değerlendirmelerde bulunan Samur, yapay zekanın artık sadece teknolojik değil, mesleki bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. "Yapay zekayı kullananlar işine devam edecek, kullanamayanlar işsiz kalacak" diyen Samur, yüksek lisans gibi akademik süreçlerin de artık yapay zekâ desteğiyle daha ulaşılabilir hale geldiğini söyledi.

Haberler.com / Şevval Çelik - Eğitim
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma süreciyle ilgili net mesaj
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

Yaptığı o açıklamalarla taraftarlar arasında tartışma yarattı
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.