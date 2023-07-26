Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hatay'da Üniversite Tercihi Yapacak Öğrencilere Seminer Verdi

MARMARA Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da üniversite tercihi yapacak olan adaylar ile gelecek yıl sınava girecek öğrencilere seminer verdi. Bülent Yılmaz, Asla sahip olduğunuz yeteneklerin dışında bölüm yazmayın dedi.

MARMARA Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da üniversite tercihi yapacak olan adaylar ile gelecek yıl sınava girecek öğrencilere seminer verdi. Bülent Yılmaz, Asla sahip olduğunuz yeteneklerin dışında bölüm yazmayın dedi.

Akademisyen-Profesyonel Mentor- Koç Eğitim ve Kariyer Danışmanı da olan Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın 'Kapının Arkasındaki Hayat' konulu semineri Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Antakya EXPO Alanı'nda gerçekleştirildi.

KENDİ DEĞERLERİNİN FARKINA VARMAK

Prof. Dr. Bülent Yılmaz, sınava girmiş ve tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken temel noktanın, kendi değerlerinin farkına varıp, yapabileceklerini masaya koyup, yetenekleri ve artılarıyla ilişkili bölümleri yazarak bir tercih sıralama yapmalarını istedi. Yılmaz, Asla sahip olduğunuz yeteneklerin dışında bölüm yazmayın. Aksi takdirde üniversitede büyük zorluklarla karşılaşırsınız diye konuştu.

YANLARINDA OLACAĞIM

Seminerin ardından açıklama yapan Yılmaz, üniversite tercih sürecinde zamanını deprem bölgesinde geçirerek, bu bölgede depremzede öğrencilerle bir araya gelmek ve fikirlerini onlarla paylaşmak istediğini söyledi. Gençlerin tercih sürecinde farklı bir pencereden bakmasını sağlamak amacıyla bir seminerler dizisi gerçekleştirdiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu

Bugün Antakya'dayım, burada yaklaşık 80'e yakın hem sınava girecek hem de sınava girmiş tercih yapacak öğrencilerimizle bir arada olduk. Onlara tecrübelerimizi aktardık. Çok zor şartlarda acıların ve ağır bedellerin altında çalışmanın zorluklarını ve bu içsellikle tercih yapmanın zorluğunu gördüm. Önümüzdeki sene sınava girecek öğrencilerle sınava nasıl çalışmaları gerektiği konusunda biraz sohbet ettik. Burada şartlar gerçekten çok zor. Eğitim şartları gerçekten çok zor. Gençlerin psikolojileri, hayalleri, umutları sekteye uğramış durumda. Tekrar o hayallerin, umutların canlanması için elimizden geleni yapmak için buradayız. Zor bir süreç umarım önümüzdeki eğitim yılı için biraz yaralar sarılır. Daha iyi fiziki ve psikolojik şartlarda eğitimine devam edebilir gençler. Bizler de elimizden geldiğince her türlü imkanlarımızla bu gençlerin doğru meslek seçmesine ve hayallerine ulaşmaları için yollarını açmaya gayret edeceğiz.

2-3 AY NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK

Seminere katılan 12'nci sınıf öğrencisi Hazal Koşar, depremden sonra birkaç ayın ne yapacağını bilemediği bir belirsizlik süreciyle geçtiğini belirtti. Pilot olmak istediğini, bunun da ilk 3-4 bine girmekle mümkün olduğunu ifade eden Koşar, kontenjanların sınırla olması nedeniyle rakiplerin önünde olmak için çok çalışmak gerektiğinin altını çizdi. Koşar, seminer sayesinde üniversiteye nasıl yerleşeceğini ve nasıl çalışması gerektiğini kafasında kurmaya başladığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Seminere katılan gençlerden Abdullah Yılmaz ise kafasının karışık olduğunu bu yüzden tercih yapıp yapmama konusunda Prof. Dr. Yılmaz'a danıştığını, onun da tavsiyesiyle gelecek yıla yoğunlaşacağını söyledi.

Son sınıf öğrencisi Firdevs Mirioğlu da kendisinin ve arkadaşlarının kafasında bir sürü soru işareti olduğunu, üniversiteler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ama seminer sayesinde üniversiteler, bölümler ve şehirler hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etti. (DHA)