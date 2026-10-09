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Prof. Dr. Ayhan Kahraman, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığı görevine başladı

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Prof. Dr. Ayhan Kahraman, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığı görevine başladı
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DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ayhan Kahraman, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. Törende görevini devreden Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kahraman'a başarılar dileyerek atamanın üniversite için hayırlı olmasını temenni etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ayhan Kahraman, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Dekanlık makamında gerçekleştirilen törene, görevini devreden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, görevi devralan Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Genel Sekreter Yusuf Çetin, müdürler ve fakülte personeli katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Prof. Dr. Ayhan Kahraman'a yeni görevinde başarılar dileyerek, gerçekleştirilen atamanın üniversite için hayırlı olmasını temenni etti. Prof. Dr. Ayhan Kahraman ise Rektör Kızıltoprak'a iyi dilekleri ve temennileri dolayısıyla teşekkür etti.

Devir teslim töreninin ardından Prof. Dr. Ayhan Kahraman, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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