Prof. Dr. Abdulkadir Gül, EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığını devraldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın katılımıyla düzenlenen törende, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmed Kavukcu, görevini Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gül'e devretti.

Rektör Kuyrukluyıldız, fakülteye sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Kavukcu'ya teşekkür ederek, görevi devralan Gül'e başarılar diledi.

Gül de fakülteye yaptığı katkılardan dolayı Kavukcu'ya teşekkür etti.

Devir teslim töreni, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı