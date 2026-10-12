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Prof. Dr. Abdulkadir Gül, EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığını devraldı

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Prof. Dr. Abdulkadir Gül, EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığını devraldı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen dekanlık devir teslim töreniyle Prof. Dr. Mehmed Kavukcu görevini Prof. Dr. Abdulkadir Gül'e devretti. Törene katılan Rektör Ufuk Kuyrukluyıldız, Kavukcu'ya teşekkür edip Gül'e başarılar diledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın katılımıyla düzenlenen törende, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmed Kavukcu, görevini Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gül'e devretti.

Rektör Kuyrukluyıldız, fakülteye sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Kavukcu'ya teşekkür ederek, görevi devralan Gül'e başarılar diledi.

Gül de fakülteye yaptığı katkılardan dolayı Kavukcu'ya teşekkür etti.

Devir teslim töreni, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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