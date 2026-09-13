Posof’ta 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
Ardahan’ın Posof ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.
Ardahan'ın Posof ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.
Posof Kaymakamı İsa Bertan'ın başkanlık yaptığı toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için alınması gereken tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.
Eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okul ve kurumların yeni eğitim yılına hazırlık durumları da görüşüldü.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.