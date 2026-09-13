Posof’ta 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Posof Kaymakamı İsa Bertan'ın başkanlık yaptığı toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için alınması gereken tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okul ve kurumların yeni eğitim yılına hazırlık durumları da görüşüldü.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı