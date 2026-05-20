Pınarhisar'ra 'Teras Kitap Kafe' törenle açıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde hizmete giren Teras Kitap Kafe törenle açıldı.

Açılış törenine, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Garnizon Komutanı İstihkam Albay Necati Çetinkaya, Kaymakam Refiki Remzi Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve ilçe protokolü katıldı. Kaymakam Özderin, protokol mensupları, öğrenciler ve kurum çalışanlarıyla birlikte Pınarhisar Gençlik Merkezi bünyesinde hizmete açılan Teras Kitap Kafe'de incelemelerde bulundu.

Açılış programının ardından Gençlik Merkezi içerisindeki sanat atölyesi, dans odası ve yapımı devam yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatını ziyaret eden Kaymakam Özderin ve protokol üyeleri, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KIRKLARELİ

