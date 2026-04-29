Pilotlar uçuş eğitimini Samsun'da alıyor

Samsun hava sahası, yolcu uçakları kullanan pilotların eğitim merkezi oldu.

Türk pilotlar, hava yollarının eğitim uçuşları kapsamında Samsun'da eğitim görüyor. Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan pilotlar, havada adeta mekik dokuyor. Havalimanı semalarında birçok tur atan pilotlar, kendilerine verilen rota dahilinde görevlerini tamamlayıp, eğitim sonunda tekrar Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş yapıyor.

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı yetkilileri, eğitim uçuşlarının belirli aralıklarla hava trafiğinin uygun olduğu gün ve saatlerde sık sık tekrarlandığını, hava yolu şirketlerinin Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda deniz yaklaşması olduğu için eğitim amaçlı kullanmaya tercih ettiğini, eğitimlerin de sabah gün doğumundan akşam gün batımına kadar sürdüğünü bildirdi.

Pilotların eğitim uçuşları, havalimanı çevresindeki vatandaşların da dikkatini çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı