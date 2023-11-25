Otizmli Aytekin, öğretmeni sayesinde hayata bağlandı

Osmaniye'de yaşayan otizmli Aytekin Demir, sınıf öğretmeni sayesinde hayata bağlandı. Aytekin'in öğretmeni Hatice Keser, onunla yakından ilgilenerek sosyal hayata uyum sağlamasına yardımcı oldu. Aytekin'in annesi de öğretmenin desteğiyle kaygılarının giderildiğini ve oğlunun büyük bir değişim gösterdiğini belirtti.

Osmaniye'de yaşayan otizmli Aytekin Demir, sınıf öğretmeni sayesinde hayata bağlandı.

Anaokulu döneminde otizm teşhisi konulan ve annesi dışında kimseyle iletişim kuramayan Aytekin 3 yıl önce başladığı 7 Ocak İlkokulu'nda ilk zamanlarda büyük zorluk yaşadı.

Sınıf öğretmeni Hatice Keser, Aytekin'in hastalığını öğrendikten sonra okul hayatına adapte olabilmesi için ona daha fazla ilgi gösterdi.

Öğretmenin ilgisiyle günden güne sosyal hayata biraz daha uyum sağlayan Aytekin, annesi dışında da sınıftaki arkadaşlarıyla göz teması ve iletişim kurmaya başladı.

Aytekin'in öğretmeni Hatice Keser, AA muhabirine 30 yıllık meslek hayatında ilk kez özel eğitim gerektiren bir öğrencisi olduğunu söyledi.

Keser, sınıfa ilk geldiğinde hareketleri ile farklılığını hissettiği Aytekin'in özel bir birey olduğunu öğrendikten sonra onunla çok daha yakından ilgilendiğini belirtti.

Ders dışında da Aytekin ile vakit geçirerek iletişim kurmaya çalıştığını aktaran Keser şöyle devam etti:

"Önceleri dokunamazken göz teması bile kuramazken şimdi bir şey anlatırken bile bana dokunarak anlatıyor. Topluma kazandırabilirsek ne mutlu diyorum. Amacım Aytekin'i ve sınıfımdaki bütün öğrencilerin topluma faydalı birer insan olarak yetişmelerini sağlamak. Özel öğrencilerimizin bu şekilde topluma kazandırılması güzel bir olay."

Anne Çiğdem Mercimek de anaokulunda otizm teşhisi konulan oğlunun ilkokula başlamasıyla artan kaygılarının öğretmeni sayesinde giderildiğini ve mutluluğa dönüştüğünü anlattı.

Oğlunun uyum sorunu ve okulun ilk zamanları zorluk yaşadığını dile getiren Mercimek, "Bizim şansımız Hatice Keser öğretmenimizle tanışmaktı. Kendisiyle güzel bir uyum sağladık. Durumu anlattım, hocam da sağ olsun sınıftaki bütün öğrencilerle ilgilendiği gibi benim oğlumla da yakından ilgilendi. Gece gündüz sorularımız olduğunda cevapladı. Her daim bize yardımcı oldu." diye konuştu.

Mercimek şu an oğlunun 3 yıl öncesine göre çok farklı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Doktorumuzun söylediğine göre eğitiminde de yüzde 90 başarıya ulaştık. Gerçekten oğlumda gözle görülebilen değişiklik görüyorum. Onu sınıfta tutmak, bir yerde 5 dakika oturmasını sağlamak bile çok zorken şimdi sınıfta 45 dakika derste kalıyor. Bu anlamda öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki kendisiyle karşılaştık. Rabb'im böyle güzel öğretmenlerimizi herkesle karşılaştırsın."

Otizmli Aytekin ise öğretmenini çok sevdiğini söyledi.