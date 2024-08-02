Üye Girişi
Haberler

Öğrencilere ek süre tanındı! ÖSYM, YKS tercih süresini 4 Ağustos'a kadar uzattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürelerini 2 Ağustos'tan 4 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. Daha önce 2 Ağustos'ta sona ereceği duyurulan tercih sürecine 2 gün ek süre verildi. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi sitesinden veya mobil uygulamasından yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürelerinin tüm adaylar için 2 Ağustos'tan 4 Ağustos 2024'e tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Üniversite tercihlerinde bulunan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilirler. Adayların tercihlerini yaparken kılavuzda belirtilen kurallara dikkat etmeleri ise oldukça önemli.

Haberler.com / Eymen Dursun - Eğitim

Ösym Eğitim Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title