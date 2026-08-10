YKS Tercihleri İçin Son Gün: ÖSYM'den Uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yks tercih işlemleri bugün 23.59 itibariyle sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var" dedi.

ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan YKS tercihlerinin bugün sona ereceğini belirterek, adaylara son kontrolleri yapma tavsiyesinde bulundu. Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibariyle sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var. Onay sürecini lütfen son dakikalar bırakmayın, ÖSYM aday işlemleri uygulaması üzerinden tercih sürecini tamamlayın. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı