ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih sürecinin bugün sona ereceğini açıkladı
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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin bugün sona ereceğini belirterek, adaylardan tercih işlemlerini tamamlamalarını istedi.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin bugün sona ereceğini belirterek, adaylardan tercih işlemlerini tamamlamalarını istedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından YKS tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı. Ersoy, "Sevgili gençler, 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibarıyla sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğa Başak Öztürk - Eğitim