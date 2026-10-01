Haberler

Osmaniye'de okuma yazma bilmeyenlere 1. ve 2. kademe kursları düzenleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de okuma yazma bilmeyenlere 1. ve 2. kademe kursları düzenleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye Halk Eğitimi Merkezince okuma yazma bilmeyen vatandaşlara 1. ve 2. kademe kursları düzenleniyor. Kursiyerler 12 kişilik gruplar halinde günde 6 saat eğitim görüyor; ikinci kademede matematik de öğrenerek ilkokul düzeyinde bilgi ve beceri kazanıyor.

Osmaniye'de Halk Eğitimi Merkezince okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik 1. ve 2. kademe kursları düzenleniyor.

Osmaniye Halk Eğitimi Merkezi binasında gerçekleştirilen derslerde kursiyerler, 12 kişilik gruplar halinde günde 6 saat eğitim görüyor. Birinci kademede temel okuma yazma eğitimi alan kursiyerler, ikinci kademede ise okuma yazmanın yanı sıra matematik eğitimi alarak ilkokul düzeyinde bilgi ve beceri kazanıyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, tamamladıkları seviyeye göre 1. veya 2. kademe okuma yazma belgesi veriliyor. "Öğrenmenin yaşı yok, okumanın zamanı her zaman" anlayışıyla sürdürülen kurslarla, okuma yazma bilmeyen vatandaşların eğitim hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Çok şeyimizi kaybettik ama okumanın yaşı yok diyen Hafize Gündüz, "Okumanın yaşı yok. Çok şeyimizi kaybettik ama şimdi kazanmaya çalışıyoruz. Burada yeni şeyler öğreniyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Kimse 'Ben yapamam, gidemem' diyerek evde kalmasın. Yapmak isteyen herkes başarabilir. Zararın neresinden dönersek kardır" diye konuştu.

Halk eğitim kursları sayesinde okuma yazmayı öğrendim diyen Zehriye Develi, "51 yaşındayım, daha önce okuma yazmayı hiç bilmiyordum. Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursa geldim, burada okuma yazmayı öğrendim ve mezun oldum" ifadelerini kullandı.

"Osmaniye Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Okuma yazma bilmeyen, zamanında okula gidememiş vatandaşlarımıza birinci ve ikinci kademe kurslar veriliyor. Benim gibi okuma yazma bilmeyen herkesin bu imkandan yararlanmasını istiyorum.""

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi

Eyvahlar olsun! Kötü haber geldi
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi

Nüfus memuru bile 'emin misin' dedi! Oğluna Diagne adını verdi
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı

TSK'nın gücüne güç katacak! Dev anlaşma için imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e geldiğinde ayağa kalkacaklar mı? DEVA Partili Elif Esen kararını açıkladı

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı?
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik