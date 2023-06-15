Osmaniye'de Öğrenciler İçin Karne Şenliği Düzenlenecek

Osmaniye Belediyesi tarafından eğitim öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle öğrenciler için karne şenliği düzenlenecek. Karaçay Doğa Park'ta yapılacak etkinliklerde, tiyatro, illüzyon ve palyaço gösterilerinin yanı sıra dev maskotlar da sahne alacak.

Osmaniye Belediyesi tarafından eğitim öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle öğrenciler için karne şenliği düzenlenecek. Karaçay Doğa Park'ta yapılacak etkinliklerde, tiyatro, illüzyon ve palyaço gösterilerinin yanı sıra dev maskotlar da sahne alacak.

Osmaniye Belediyesi tarafından çocuklara özel olarak hazırlanılan etkinlikler çerçevesinde 18 Haziran Pazar günü saat 17.00'da Karaçay Doğa Park'ta "Karne Şenliği" düzenlenecek. Sona erecek olan 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde bir yılı geride bırakarak yaz tatiline girecek olan öğrenciler için hazırlanan şenlikte çocukların vazgeçilmezi olan 'Kırmızlı Başlıklı Kız' çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Bubble Show ve illüzyon gösterilerinin sunulacağı etkinlikte ayrıca palyaçolar ile dev maskotlarda sahne alacak. Yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından öğrencilerin doyasıya eğleneceği etkinlikte Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı'da gösterilerini sunacak. Belediye Başkanı Kadir Kara, yıl boyu okula giderek yaz tatilini hak eden öğrenciler için Karne Şenliği düzenlediklerini belirterek, "Yaz tatilinin başlangıcında çocuklarımızı ve ailelerini düzenleyeceğimiz şenlikle bir araya getirmek istedik. Çocuklarımızın aileleri ile birlikte hep beraber eğlenebilmeleri için tiyatro, illüzyon, palyaço ve dev maskotlardan oluşan çeşitli gösteriler hazırladık. Tüm öğrenci ve ailelerini Pazar günü düzenleyeceğimiz şenliğe davet ediyorum" dedi. - OSMANİYE