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OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri kivi hasadı gerçekleştirdi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri, arazi uygulaması kapsamında kivi hasadı gerçekleştirdi. Öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini kivi bahçesinde yaparak hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de elde ettikleri kivileri üniversite kantinlerinde sattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri, arazi uygulaması kapsamında kivi hasadı gerçekleştirdi.

Ziraat Fakültesi öğrencileri eğitimlerine sınıf ortamının yanı sıra arazide uygulamalı olarak da devam ediyor. Bu kapsamda Atakum ilçesi Kaya Güney Mahallesi'ndeki Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonunda öğrenciler arazi uygulaması kapsamında kivi bahçesine girerek hasat yaptı.

"Öğrencilerimize uygulamalı bir şekilde en iyi eğitimi vermek istiyoruz"

Yapılan hasada ilişkin değerlendirmelerde bulunan OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, "Atakum ilçesi Kaya Güney Mahallesi'nde 2010 yılında kurulan Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonumuzda dört parselimiz var. Bunlardan bir tanesinde kivi ve fındık, diğerlerinde ise ağırlıklı olarak kestane konusunda araştırma ve ilgili ürünlerin ekimlerini yapıyoruz. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerinin yanında bu uygulama alanlarında ellerini meyveye ve toprağa dokunuyor. Öğrencilerimize uygulamalı bir şekilde en iyi eğitimi vermek istiyoruz" dedi.

"Hasat sonunda kivileri OMÜ Ziraat Fakültesi kantinlerinde satışa çıkarıyoruz"

Öğrencilerin en verimli şekilde eğitim alması için birçok imkanı sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Ümit Serdar, "Bugün buraya kivi hasadı için geldik. Üretim aşamasına öğrenciler de dahil oluyor. Öğrencilerimiz bizzat kivi bitkisini görüyorlar. Hasat işleminin nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Diğer taraftan kivide çiçek biyolojisini, hangi bitkilerin erkek, hangilerinin dişi olduğunu görüyorlar. Böylece anlatmış olduğumuz konular öğrenciler tarafından tam olarak öğrenilmiş oluyor. Hasat sonunda elde ettiğimiz kivileri ise OMÜ Ziraat Fakültesi kantinlerinde satışa çıkarak aynı zamanda kar da elde ediyoruz" diye konuştu.

Hasadın çok verimli geçtiğini belirten Bahçe Bitkileri öğrencileri ise uygulama alanlarda hocalarıyla birlikte kivi hasadı yaptıklarını belirterek eğitimlerinin çok eğlenceli ve faydalı geçtiğini ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bahçe Tarım Eğitim Haberler

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