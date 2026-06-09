OMÜ ile İŞKUR'dan öğrencilerin istihdamına yönelik iş birliği vurgusu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile İŞKUR Samsun İl Müdürü Gökhan Dürümlü'nün görüşmesinde, öğrencilerin kariyer gelişimi ve istihdam imkanlarını artırmaya yönelik ortak çalışmalar ile yeni iş birliği projeleri ele alındı.

Ziyarette, 8-9 Nisan 2026 tarihlerinde OMÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'26) kapsamında sağlanan katkılar ve yürütülen iş birliği değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, fuarın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde İŞKUR Samsun İl Müdürlüğünün sunduğu desteklerden dolayı İl Müdürü Gökhan Dürümlü'ye teşekkür ederek, üniversite ile İŞKUR arasındaki iş birliğinin öğrencilerin kariyer gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, öğrencilerin istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik ortak çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Rektör Aydın'a ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ile Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı