Haberler

OMÜ ile İŞKUR'dan öğrencilerin istihdamına yönelik iş birliği vurgusu

OMÜ ile İŞKUR'dan öğrencilerin istihdamına yönelik iş birliği vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile İŞKUR Samsun İl Müdürü Gökhan Dürümlü, öğrencilerin kariyer gelişimi ve istihdam imkanlarını artırmaya yönelik ortak çalışmalar ile OKAF'26 fuarını değerlendirdi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile İŞKUR Samsun İl Müdürü Gökhan Dürümlü'nün görüşmesinde, öğrencilerin kariyer gelişimi ve istihdam imkanlarını artırmaya yönelik ortak çalışmalar ile yeni iş birliği projeleri ele alındı.

Ziyarette, 8-9 Nisan 2026 tarihlerinde OMÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'26) kapsamında sağlanan katkılar ve yürütülen iş birliği değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, fuarın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde İŞKUR Samsun İl Müdürlüğünün sunduğu desteklerden dolayı İl Müdürü Gökhan Dürümlü'ye teşekkür ederek, üniversite ile İŞKUR arasındaki iş birliğinin öğrencilerin kariyer gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, öğrencilerin istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik ortak çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Rektör Aydın'a ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ile Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Numan Kurtulmuş'a fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar

Fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme

Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Rusya'dan Baltık Denizi'nde füzeli askeri tatbikat

NATO'ya açık tehdit! Burunlarının dibinde gövde gösterisi yaptılar
ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti

ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak

LGS sınavında bir ilk! Öğrencilere dolu dolu paket dağıtılacak
Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi

Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti