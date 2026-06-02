Haberler

Oltu'da bilim şenliği coşkusu

Oltu'da bilim şenliği coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde Karabekir İlkokulu'nda düzenlenen bilim şenliğinde, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı 44 proje sergilendi. Öğrenciler bilim, sanat ve teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilerken, araştırma ve sunum becerilerini geliştirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin özgün eserlerinin görücüye çıktığı bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına fırsat sunmak, özgüvenlerini geliştirmek ve kendilerini ifade etme becerilerini desteklemek amacıyla Karabekir İlkokulunda Bilim Şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında okulun 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerine yönelik toplam 44 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler, projelerinde kullandıkları malzemeler, hazırlık aşamaları, amaçları ve elde ettikleri sonuçlar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler vererek çalışmalarını başarıyla tanıttı.

Bilim Şenliği, öğrencilerin araştırma, problem çözme ve sunum becerilerinin gelişimine katkı sağlarken, ortaya koydukları projeler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılandı.

Şenliğe, Mustafa Çelik, İlhami Şahin, Ahmet Kalkan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bilim Şenliği, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve ürettikleri çalışmaları geniş kitlelerle paylaşmalarına imkan sağlayan verimli ve başarılı bir etkinlik olarak tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

20 ilde 82 şüpheliye operasyon! Özel sistem kurmuşlar
Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı

Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a cevap

Teklifi kabul etti! Beşiktaş'ın yeni sezondaki hocası belli oluyor