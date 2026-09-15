Okullarda geniş güvenlik önlemi

Karabük'te, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları ve eğitim ortamlarının huzur içerisinde sürdürülmesi için ekiplerin görev başında olduğu bildirildi. Yeni eğitim öğretim yılında çocukların güvenliği ve huzuru için sahadaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına sağlıklı, güvenli ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı