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81 ilde okullara 30 bin güvenlik görevlisi alınacak

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Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmak için 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak ve her okulda en az bir güvenlik görevlisi bulunması hedefleniyor. Başvuru takvimi ve şartları ilerleyen günlerde duyurulacak.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ilde okullara 30 bin güvenlik görevlisi alınacak.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmak için 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Türkiye genelindeki her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması hedeflenirken, alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

Uygulama kapsamında görevlendirilecek güvenlik personeli, okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayacak. Personel planlaması ise okulların ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ve böylece her okulda en az bir güvenlik görevlisi bulunacak.

Güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru takvimi ve alım şartlarının ise ilgili duyurularla ilan edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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