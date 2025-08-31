Okullar ne zaman açılıyor? Liselerin açılmasına kaç gün kaldı? Liseler ne zaman açılacak 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Bu kapsamda hem ilkokul, hem ortaokul hem de liselerde ders zili aynı gün çalacak. "Okullar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtını bekleyen milyonlarca öğrenci için net tarih kesinleşti. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? Liselerin açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Buna göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü tüm okullarda dersler başlayacak.

LİSELERİN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Bunun yanı sıra, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerinin de dahil olduğu bazı kademeler için uyum eğitimi programı uygulanacak. Bu program, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu süreçte okula, öğretmenlerine ve sınıf ortamına daha kolay alışacak.

Liselerin açılmasına kaç gün kaldı diye merak eden öğrenciler için geri sayım oldukça kısa. 8 gün sonra ders zili çalacak ve yaz tatili sona erecek.