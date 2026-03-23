Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar

Bir ilkokulda düzenlenen 'Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği sırasında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. Etkinlikte öğretmenin sergilediği davranışlar eleştirilere neden oldu.

ÖĞRETMENİN DAVRANIŞI TARTIŞMA YARATTI

Paylaşılan görüntülerde öğretmenin ayaklarını masaya uzatarak ritim tuttuğu görüldü. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı etkinliğin amacına uygun olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu.

GÖRÜNTÜLER KALDIRILDI

Tepkilerin artmasının ardından, görüntülerin okulun sosyal medya hesabından kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.