Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
Bir ilkokulda Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında yapılan etkinlikte öğretmenin davranışları tepki çekti; paylaşılan görüntüler sosyal medyadan kaldırıldı.
Bir ilkokulda düzenlenen 'Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği sırasında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. Etkinlikte öğretmenin sergilediği davranışlar eleştirilere neden oldu.
ÖĞRETMENİN DAVRANIŞI TARTIŞMA YARATTI
Paylaşılan görüntülerde öğretmenin ayaklarını masaya uzatarak ritim tuttuğu görüldü. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı etkinliğin amacına uygun olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu.
GÖRÜNTÜLER KALDIRILDI
Tepkilerin artmasının ardından, görüntülerin okulun sosyal medya hesabından kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.