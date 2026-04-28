Öğretmen kına gecesinde öğrencileriyle son kez oyun oynadı

Iğdır'da anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Nuriye Yeter, Sakarya'ya gelin gitmeden önce düzenlenen kına gecesinde öğrencileriyle son kez bir araya geldi. Öğrencilerini özel gününe davet eden Yeter, onlarla birlikte oyun oynayarak unutulmaz anlar yaşadı. Kına gecesinde minik öğrencileriyle eğlenen Yeter, "A Ram Sam Sam Guli Guli" şarkısı eşliğinde onlarla oyunlar oynadı. O anlar, kına gecesini adeta bir sınıf ortamına dönüştürdü. Renkli ve duygusal anların yaşandığı gecede, öğretmenin öğrencileriyle vedalaşması davetlilerden büyük beğeni topladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı