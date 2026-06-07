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Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’ndan 860 Eserlik Görsel Şölen

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’ndan 860 Eserlik Görsel Şölen
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Manisa’da Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı 860 eser, düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu. Velilerin canlı resim performanslarıyla renklenen sergi, 3-5 Haziran tarihlerinde okul spor salonunda gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul yöneticilerinin katılımıyla açılan sergide, öğrencilerin tuval, rölyef ve üç boyutlu çalışmaları büyük beğeni topladı.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı 860 eser, düzenlenen resim sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Velilerin canlı performanslarıyla renk kattığı sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı eserler, düzenlenen resim sergisinde sanatseverlerle buluştu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik'in rehberliğinde hazırlanan sergide toplam 860 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Spor Salonunda 3-4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sergide öğrencilerin farklı tekniklerle hazırladığı resim çalışmalarının yanı sıra 150 adet tuval, rölyef ve üç boyutlu eser de yer aldı. Öğrencilerin hayal gücünü yansıtan çalışmalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Sergiye velilerin gerçekleştirdiği canlı resim performansları da ayrı bir renk kattı. Etkinlik boyunca eserlerin hazırlanış süreçlerini yakından takip etme fırsatı bulan ziyaretçiler, velilerin sanatsal çalışmalara katkısını takdirle karşıladı. Canlı performanslar ve uygulamalı çalışmalar sayesinde sergi, izleyicilere etkileşimli bir sanat deneyimi sundu.

Serginin açılışında konuşan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin büyük bir emek ve özverinin ürünü olduğunu belirterek sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Okul Müdürü Mustafa Örnek ise serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Veliler ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi boyunca öğrencilerin özgün çalışmaları büyük beğeni topladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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