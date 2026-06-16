Niğde'de Bilim Fuarları Festivali'nde 59 Proje Sergilendi

Niğde'de düzenlenen Bilim Fuarları Festivali öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Bilim Fuarları Festivali, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalde öğrencilerin hazırladığı 59 proje sergilenirken, genç yetenekler geliştirdikleri yenilikçi ve faydalı projeleri tanıtma fırsatı buldu. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından desteklenen festivalde il genelindeki bilim fuarlarında sergilenen projeler arasından seçilen çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivalin açılışında konuşan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, bilimsel düşüncenin gelişmesinin ve proje kültürünün yaygınlaşmasının eğitimde büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitimde temel hedeflerinin düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Özbek, bu hedefin en önemli göstergelerinden birinin öğrencilerin TÜBİTAK projelerine gösterdiği ilgi olduğunu söyledi. Öğrencilerin proje süreçlerinde aktif rol almalarının ve öğretmenlerin özverili rehberliklerinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Özbek, son yıllarda Niğde'de bilimsel proje kültürünün önemli bir ivme kazandığını dile getirdi.

Festival kapsamında il genelindeki bilim fuarlarından seçilen 59 projenin sergilendiğini ifade eden Özbek, etkinlikte 120 öğrencinin ve 60 danışman öğretmenin görev aldığını ifade etti. Festival alanında stant açan öğrenciler, geliştirdikleri projeleri ziyaretçilere anlatarak çalışmalarının amaçlarını ve ortaya çıkış süreçlerini paylaştı. Çevre, teknoloji, sağlık, eğitim ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik birçok projenin yer aldığı festivalde öğrenciler, bilimsel bakış açılarını ve üretkenliklerini sergiledikleri projelerini nasıl geliştirdiklerini anlattı.

Katılımcılar ise projeleri yakından inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı