Öğrencileri okula kaynaştırmak için türkülü ve marşlı karşılama yaptılar

Zonguldak Gazi Ortaokulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftası etkinlikleri kapsamında okula başlayan 5'inci sınıf öğrencilerine, öğretmenleri tarafından müzikli ve oyunlu bir karşılama sürprizi yapıldı. Etkinlikte, müzik öğretmeni tarafından okul için özel olarak bestelenen marş da ilk kez öğrencilere dinletildi.

Milli Eğitim Bakanlığının uyum süreci takvimi doğrultusunda okula adım atan öğrenciler, sınıflarında şarkılar eşliğinde karşılandı. Okul bahçesinde ise beden eğitimi öğretmeninin öncülüğünde balon ve topla tanışma ile kaynaşma oyunları oynayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Öğrencilerin ve velilerin okula adaptasyonunu sağlamak amacıyla öğretmenler tarafından hazırlanan halk müziği dinletisi programa ayrı bir renk kattı. Matematik Öğretmeni Emine Karaçoban, Müzik Öğretmeni Mehmet Onur Akgül ve İngilizce Öğretmeni Betül Gül'ün yer aldığı performansa Okul Müdürü Tuncay Korkut da eşlik etti.

Sürecin çok verimli ilerlediğini belirten Gazi Ortaokulu Müdürü Tuncay Korkut, şu ifadeleri kullandı:

"2026-2027 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığımızın uyum süreci kapsamında beşinci sınıflarımıza çok güzel bir uyum süreci geçiriyoruz. Amacımız burada öğrencilerimizin etkin ve yetkin, kendine güvenen hayata hazırlanan ve bakanlığımızın da platformunun faydasını velilerimize anlatabilmek. Çocuklarımızı bir an önce okuluna uyum sağlayabilmek okul açıldığı zaman da hiçbir yabancılık, sıkıntı çekmeden, sorun olmadan eğitim öğretime inşallah sağlıklı bir şekilde başlamak istiyoruz. Okulumuzda öğretmen kadromuz çok yetkin ve etkili. Kendilerini geliştirdikleri için biz bundan yararlanarak öğrencilerimizi, velilerimizi halk müziği ile uyuma katkı sağlamak amacıyla güzel bir karşılama yaptık. Çok da güzel oldu. Çok da mutlu olduk. Matematik öğretmenimiz Emine Karaçoban, Müzik öğretmenimiz Mehmet Onur Akgül, söyleyen İngilizce Öğretmenimiz Betül Gül hanımla birlikte biz de eşlik ettik. Velilerimiz etkinlik sonrasında geldiler ve teşekkür ettiler. Böyle bir okula ve ortama geldikleri için teşekkürlerini ilettiler. Biz de mutlu olduk."

Okula özel yazılan marş ilk kez seslendirildi

Uyum haftasının en dikkat çeken anlarından biri ise okul için özel olarak hazırlanan marşın ilk kez çalınması oldu. Öğrencilerde okul kültürü bilincini oluşturmak istediklerini ve bu kapsamda okula özel bir marş kazandırdıklarını vurgulayan Müdür Korkut, marşın ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlattı:

"Aidiyet duygusunu çok önemsiyoruz. Formalardaki armalar ne kadar önemliyse okulumuzun marşı olsun çocuklar bunu gönüllerinde hissetsinler istedik. Müzik öğretmenimizden rica etmiştim. Kendisi de sağ olsun yaz döneminde kendisinin yazdığı ve bestelediği marşı ilk defa seslendirdi. Bu marşı her platform ve etkinlikte öğrencilerimiz söyleyecek"

Velilerden etkinliğe tam not

Öğretmenlerin hazırladığı etkinlikten son derece memnun kalan veli Esra Uludağ ise okula duyduğu güveni ve yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"İki çocuğum da bu okulda öğrenim görüyor. Okulumuzu çok seviyorum. Tuncay bey okulumuz adına çok güzel etkinlikler yapıyor. Okulumuzun adını duyurduğuna yürekten inanıyorum. Çok hoş bir karşılama oldu. Güzel bir motivasyon oldu. Çocuklar okulu daha çok sevecek diye düşünüyorum. Hocamız bağlama çalarken bile çocuklarıma kendilerini bağlama kursuna yazdırabileceğimi bile konuştuk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı