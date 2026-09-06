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Bafra'da Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Bafra'da Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
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Samsun'un Bafra ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için düzenlenen kırtasiye kampanyası kapsamında, Bengü ve Civar Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından temin edilen malzemeler, Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'na teslim edildi. Dernek Başkanı Hüseyin Torun, eğitim gören çocuklara destek olmayı amaçladıklarını ve yardım çalışmalarının imkanlar dahilinde süreceğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan kırtasiye yardım kampanyası kapsamında, Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'na kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.

Bengü ve Civar Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından temin edilen malzemeler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul yönetimine teslim edildi. Dernek Başkanı Hüseyin Torun, eğitim gören çocuklara destek olmayı amaçladıklarını belirterek, kırtasiye yardım çalışmalarının imkanlar doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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