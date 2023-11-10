Sultanbeyli'de Türk Hava Kurumu Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 10 Kasım anısına Sultanbeyli Kaymakamı Şahin ile fidan dikti. Fidan dikimine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar ile İlçe Tarım Müdürü Ramazan Tekin katıldı.

Öğrenciler kaymakamla birlikte 10 Kasım anısına okul bahçesine fidan dikti

İSTANBUL - Sultanbeyli'de Türk Hava Kurumu Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 10 Kasım anısına Sultanbeyli Kaymakamı Şahin ile fidan dikti.

Sultanbeyli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası çerçevesinde öğrenciler 10 adet fidan dikti. Fidan dikimine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar ile İlçe Tarım Müdürü Ramazan Tekin katıldı.

"Mezun oluncaya kadar ağaçlar size emanet"

Kaymakam Şahin ve beraberindekiler, okul yöneticileri ve öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturarak, dikilen fidanlara can suyu döktü. Kaymakam Şahin, çocukları ağaçlara zarar vermemeleri konusunda uyararak, "Mezun oluncaya kadar ağaçlar size emanet." ifadelerini kullandı.