Öğrenciler AFAD gönüllülük eğitimi ile bilinçleniyor

Bingöl Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik AFAD gönüllülük eğitimi verilerek öğrencilerin acil durumlarda bilinçlenmesi hedefleniyor.

Bingöl Üniversitesi Genç AFAD Kulübü öncülüğünde, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Bingöl Valiliği destekleriyle düzenlenen eğitim programında, üniversite öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirilerek gönüllü olarak sahaya hazırlanıyor. Birinci derece deprem bölgesi olan Bingöl'de düzenlenen eğitimlerle gençlerin afet anlarında daha bilinçli hareket etmesi hedefleniyor.

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Cihat Tanay eğitimlere yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Şu anda üniversitede gönüllülerimizle beraber bir eğitim veriyoruz. Bingöl AFAD'a bağlı gönüllü sayısı 540'a ulaştı ve her geçen gün artıyor. Bugün 54 üniversite öğrencimize eğitim veriyoruz. Muhtemel bir depremde enkaz alanında yapılacakları ve kullandığımız cihazları anlatıyoruz. Gönüllülerimizin özellikle çadır kurulumu gibi alanlarda bize destek olmalarını bekliyoruz. Gençlerimizin bu süreçte bilinçlenmesi hem kendileri hem de afet anında bizler için büyük önem taşıyor" dedi.

Eğitime katılan öğrencilerden Damla Alkan, "Bingöl'e gelince depremin gerçekliğiyle yüzleştik. AFAD'dan aldığımız bu eğitim sayesinde depremzedelere bilinçli şekilde yaklaşmayı öğreniyoruz. Çok faydalı bir eğitim oldu, emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Kudret Aktaş ise yaşadığı deprem deneyiminin kendisini bu eğitime yönlendirdiğini ifade ederek, "Urfa'dan geldim, depremde yaşanan zorluklara şahit olduk. Bu nedenle bilinçsiz değil, eğitimli bir şekilde yardımcı olmak adına bu eğitimi alıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek olan eğitimin ardından öğrencilere AFAD Gönüllülük sertifikası verilecek. Bunun yanı sıra verilen eğitimlerle gençler afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelirken, gönüllü sayısının her geçen gün artması bekleniyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
