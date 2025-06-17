Darıca Kocaman Okuyor Projesi Final Etkinliğiyle Sona Erdi

DARICA Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ' Darıca Kocaman Okuyor' Projesi, Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda düzenlenen final etkinliğiyle sona erdi. Darıca'dan her okulun ve velilerinin de katıldığı final programında, öğrenciler aynı anda 15 dakika sessiz bir şekilde kitap okuyarak, farkındalık oluşturdu.

Darıca Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde tüm okul kademelerinde yürütülen 'Darıca Kocaman Okuyor' Projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler aylar boyunca kitap okuma faaliyetlerine katıldı. Her ay belirli sayfa hedefini tamamlayan öğrencilere ödüller verildi; veliler arasında da özel yarışmalar düzenlendi. Toplam 16 milyon sayfa kitabın okunduğu projenin final etkinliği ise bugün Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda düzenlendi. Stadı dolduran öğrenciler, aynı anda 15 dakika kitap okuyarak farkındalık oluşturdu. Programa Kaymakam Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Programda projeye katkı sağlayan okullar ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.