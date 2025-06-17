Darıca Kocaman Okuyor Projesi Final Etkinliğiyle Sona Erdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DARICA Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 'Darıca Kocaman Okuyor' Projesi, Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda düzenlenen final etkinliğiyle sona erdi.

DARICA Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ' Darıca Kocaman Okuyor' Projesi, Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda düzenlenen final etkinliğiyle sona erdi. Darıca'dan her okulun ve velilerinin de katıldığı final programında, öğrenciler aynı anda 15 dakika sessiz bir şekilde kitap okuyarak, farkındalık oluşturdu.

Darıca Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde tüm okul kademelerinde yürütülen 'Darıca Kocaman Okuyor' Projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler aylar boyunca kitap okuma faaliyetlerine katıldı. Her ay belirli sayfa hedefini tamamlayan öğrencilere ödüller verildi; veliler arasında da özel yarışmalar düzenlendi. Toplam 16 milyon sayfa kitabın okunduğu projenin final etkinliği ise bugün Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda düzenlendi. Stadı dolduran öğrenciler, aynı anda 15 dakika kitap okuyarak farkındalık oluşturdu. Programa Kaymakam Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Programda projeye katkı sağlayan okullar ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Ümit Özdağ'ın tahliye kararını aldığı an

Ümit Özdağ'ın tahliye kararını aldığı an
Savaş sürerken Bakan Bayraktar kötü haberi verdi: Doğal gaz fiyatı artabilir

Savaş sürerken Bakan Bayraktar kötü haberi verdi: Fiyat yükselebilir
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehrini ağır saldırıya tuttular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.