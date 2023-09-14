Odunpazarı Kaymakamı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir'de bulunan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek bölümlerdeki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında okul yönetimiyle ve öğrencilerle selamlaşan Kaymakam Ulu, atölye ziyaretleri yaparak öğrencilerle sohbet etti ve okuldaki çalışmaları inceledi. Ayrıca gastronomi öğrencilerinin hazırladığı yemekleri ve tatlıları denedi.

Eskişehir'de Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek bölümlerdeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Saat 12.30 sularında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştiren Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, ilk olarak okul yönetimiyle ve öğrencilerle selamlaştı. Ardından liseli öğrenciler Ulu'ya çiçek takdim etti ve atölye ziyaretleri yapıldı. Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, bölümlerdeki çalışmaları yakından inceleyen Odunpazarı Kaymakamı'na gerçekleştirilen faaliyetleri ve detayları aktardı. Çocuklarla da sohbet eden Ulu, bölüm ziyaretinin ardından gastronomi öğrencilerinin hazırladığı yemekleri ve tatlıları denedi. - ESKİŞEHİR