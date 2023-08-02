ODÜ'de Rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi

ORDU Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Baş, gerçekleştirilen devir teslim töreninde Rektörlük görevini Prof. Dr. Ali Akdoğan'dan devraldı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende Prof. Dr. Ali Akdoğan, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş'a rektörlük binişini giydirerek kendisine çiçek takdiminde bulundu.

Prof. Dr. Ali Akdoğan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bizler 4 yıl boyunca üniversitemizin akademik ve fiziki anlamda da ileri noktalara yükselmesi için arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Bundan 4 yıl önce beni bu göreve tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu bayrağı, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Baş teslim aldı, inanıyorum ki kendisi üniversitemizi daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Ben, kendilerine yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ise gerçekleştirdiği konuşmasında "Bu dönem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu görevi bizlere sundu, kendilerine sonsuz saygı, şükran ve minnetlerimi iletiyorum. Ayrıca Sayın Meclis Başkanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza teşekkür ediyorum. Rektörlük bir bayrak yarışıdır. Bizler de bu bayrağı devralarak üniversitemizin daha da ileri seviyelere taşınması noktasında çalışmalarımızı ortak akıl, istişare ve liyakat ile sürdüreceğiz. Bu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Ali Akdoğan hocamıza, üniversitemizin kurulduğu günden bu yana görev yapan tüm rektörlerimize, akademik ve idari personelimize sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Törene ayrıca, fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.