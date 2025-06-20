ODTÜ'de mezuniyete dansöz getirildi

ODTÜ'de mezuniyete dansöz getirildi
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ODTÜ'de mezuniyete dansöz getirildi
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen mezuniyet törenine dansöz getirildi. Kampüsün ortasında kıvrak figürler sergileyen dansöze mezun olan öğrenciler de eşlik etti.

ODTÜ kampüsünde düzenlenen ve öğrenci inisiyatifiyle organize edilen mezuniyet kutlamasına dansöz getirildi.

Kısa sürede törenin en çok konuşulan anına dönen dansözlü kutlama sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde öğrencilerin mezuniyete getirdiği dansözle birlikte oynadıkları ve o anları da kayda aldıkları görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler hem destek hem de eleştiri topladı. Üniversite yönetimi henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ODTÜ'de mezuniyete dansöz getirildi

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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