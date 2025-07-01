Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı
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Eski rektör Prof. Dr. Murat Erman'ın Ferrari merakıyla gündeme gelen Siirt Üniversitesi bu defa mevcut rektör Nihat Şındak'ın 159 milyon liralık rektörlük konutu ve makam odasıyla konuşuluyor. Şındak'ın ilana çıkmadan yapılan bu harcamalarla 193 bin 500 liraya konutuna sineklik ve makam odasına parke döşendi.

Siirt Üniversitesi'nde makam ve lüks tutkusu hız kesmeden devam ediyor. Üniversite, eski rektörü Prof. Dr. Murat Erman'ın Ferrari merakından sonra şimdi de mevcut rektör Prof. Dr. Nihat Şındak'ın 159 milyon liralık rektörlük konutu ve makam odasıyla gündeme geldi.

193 BİN LİRALIK SİNEKLİK

Şındak'ın rektörlük konutu ve makam odasındaki parke değişiminden sineklik taktırmaya kadar birçok gereksiz masraf kamu kaynağından karşılandı. Nefes'in haberine göre; rektör Şındak'ın görev sürecinde sadece 4 bakım-onarım işlemi için toplam 887 bin 500 liralık ihalesiz harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Yapılan harcamalar şöyle:

  • Rektörlük konutunda arızalı sinekliklerin ve makam odasındaki kırılmış zemin parkelerinin değiştirilmesi: 193 bin 500 TL
  • Kezer Yerleşkesi'nde yosun temizliği: 240 bin TL
  • Yol ve basamak onarımı: 250 bin TL
  • Kafeterya binasına asma tavan yapılması: 204 bin TL

Bu harcamaların tamamı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yalnızca zorunlu ve istisnai durumlar için öngördüğü 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildi.

"SANKİ FERRARİ"

Siirt Üniversitesi'nde 2012-2020 yılları arasında rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Murat Erman'ın özelliklerini sıralayarak sipariş ettiği lüks makam aracı gündem olup eleştiri almıştı. Eleştirilere yanıt veren Erman, makam aracı için istediği lüks özelliklerin abartıldığını savunarak, "Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu" demişti. Erman 29 Temmuz 2020'de sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etmişti.

NİHAT ŞINDAK KİMDİR?

Nihat Şındak 14 Eylül 1968 tarihinde doğdu. 1992 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde göreve başlamıştır. Doktorasını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine yapmıştır. 1998-2013 yılları arasında Harran Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 2013-2017 yılları arasında Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlık görevinde bulunan Nihat Şındak, 2017 yılında ise Siirt Üniversitesi rektör yardımcısı oldu. Birçok makale ve eser çıkardı. 24 Eylül 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Siirt Üniversitesine rektör olarak atandı. Şındak 24 Eylül 2020 tarihinden bu yana Siirt Üniversitesi (SİÜ) rektörü olarak görev yapmaktadır.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Eğitim
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıPretty Fog:

Kağıt üzerinde harcadı. Gerçekte paranın bir kısmını cebine koydu.

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Haber YorumlarıKara_kalem:

SİZ CHP UĞRAŞIN

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

HIRSIZ NİHAT

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

parayı iç etmek için tezgah bu.

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıMGk:

159 olduğuna kim karar verdi neden 160 değil.. İstanbul da yalılar bu paraya sanki sallamasyon gibi duruyor

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