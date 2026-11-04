Niğde’de geleceğin ustaları önlüklerini giydi

Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Ustalığa İlk Adım' töreninde önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü KARGEM ve Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle, 'Geleceğin Ustaları Bizimle Yetişiyor temalı önlük giydirme töreni düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yüksel, Niğde Marangozlar, Mobilyacılar, Emlakçılar ve İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Yıldırım ile sektör temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Hüseyin İşbaşar yaptı.

İşbaşar öğrencilere eğitim ve ilerdeki meslek hayatlarında başarılar dilerken İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yüksel, mesleki ve teknik eğitimin üretim ve istihdam açısından önemine dikkat çekti. Öğrencilere seslenen Yüksel, "Sizler, Türkiye'nin üreten gücüsünüz. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı, sanatın ve emeğin birleştiği çok kıymetli bir alandır. Unutmayın ki en büyük sermayeniz, el beceriniz kadar sahip olduğunuz meslek ahlakınız olacaktır" dedi.

Ustalar deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Program kapsamında Oda Başkanı Mustafa Yıldırım, Başkan Vekili İlhan Gencer, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Kılıç ile mobilyacı ve marangoz ustası Cavit Güneş, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Yaklaşık 30 dakika süren söyleşide mesleki eğitim ile sektör arasındaki iş birliğinin önemi ele alındı. Meslek hayatlarında edindikleri deneyimleri paylaşan ustalar, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

Ahilik geleneği önlük töreninde yaşatıldı

Söyleşinin ardından ahilik kültüründe ahlakı, emeği ve alın terini simgeleyen önlük giydirme törenine geçildi. Oda tarafından hediye edilen önlükler öğrencilere giydirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı