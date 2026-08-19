Niğde'de 259 Öğrenciye Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Niğde'de yaz kurslarına katılan 259 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Kendirli Camii, İnsel Camii ve Çifte Minareli Camii'nde eğitim gören öğrencilere yönelik program düzenlendi.

Toplam 259 öğrenciye, trafikte güvenli geçiş noktaları, emniyet kemeri kullanımı ve emniyet kemerinin sağladığı faydalar hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı